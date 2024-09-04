Кандидаты в ЗакС обсудили на дебатах общественные пространства

Кандидаты на довыборы в Заксобрание по 18-му округу встретились на дебатах в эфире телеканала "Санкт-Петербург", запись показали в эфире утром 4 сентября. Темой для выступлений в этот раз стали общественные пространства города.

Участие в дебатах приняли Евгений Ененков (ЛДПР), Александр Колос ("Справедливая Россия — За правду"), Александр Малькевич ("Единая Россия") и Александр Михайлов (КПРФ). Кандидат от "Новых людей" Андрей Денисов в мероприятии не участвовал.

На выступление каждому участнику дебатов предоставили по 11 минут и 15 секунд. Первым говорил Ененков. В самом начале своей речи он подверг сомнению актуальность темы общественных пространств для Петербурга. Более важными, по его мнению, являются проблемы ЖКХ, социальные проблемы и вопросы миграции. После этого он перешел к рассуждениям непосредственно по теме эфира. В своем выступлении он отстаивал точку зрения о важности прислушиваться к мнению жителей при обустройстве общественных пространств.

Среди прочего, либерал-демократ поведал о проекте создания "домов помощи" в каждом районе города, "а лучше — в каждом муниципалитете". По его мысли, учреждения нужны для того, "чтобы люди понимали, что если они вдруг захотят провести какое-то собрание, захотят позаниматься какими-то возможными бесплатными секциями, у них эта возможность должна быть".

Следующим черед выступать выпал Колосу. Справоросс связал тему общественных пространств с вопросами, касающимися семей. Он также высказал мнение, что заявленную проблему едва ли можно назвать самой главной в городе или стране, но при этом признал ее важность. В частности, кандидат посетовал на то, что молодежи нечем заняться, из-за чего она, по его мнению, "никак не может найти, куда приткнуться". Колос высказал мнение о том, что следует развивать общественные пространства для того, чтобы подрастающее поколение могло заниматься физической активностью.

Кроме того, Колос пожаловался на неразвитость программ сотрудничества подростково-молодежных клубов и центров с социально активными предпринимателями. По его мнению, нужны программы для сотрудничества государства и бизнеса с тем, чтобы уводить молодежь с улиц в подобные ПМЦ. Отдельно он указал на проблемы с доступностью общественных пространств для маломобильных граждан.

Малькевич строил свое выступление с упором на продолжающуюся специальную военную операцию. В частности, он рассказывал о своей работе в зоне СВО и напомнил о том, что является советником губернатора по работе в новых регионах России. Также он отметил, что находится под санкциями США, и предположил, что за океаном "и этот выпуск дебатов <...> засмотрят до дыр и разберут на цитаты" благодаря его участию.

Кандидат заявил о необходимости законодательных инициатив в связи со СВО, в частности, направленных на поддержку бойцов и их семей. В качестве примера он рассказал о том, как мать участника спецоперации отдала все деньги и продала квартиру, поверив мошенникам. Малькевич полагает, что законодатели должны противодействовать повторению подобных ситуаций, "а не раздавать разнообразные обещания про важные вопросы, которые не относятся к компетенции городского парламента". К последним он отнес обещания "открыть пять или сколько-то там станций метро", поскольку "это вопрос федерального бюджета, федерального уровня". Также единоросс высказался за создание сквера в честь участников СВО и выступил за организацию общественных пространств в округе.

Последним из участников дебатов выступил Михайлов. Коммунист заявил, что считает нужным сосредоточиться на важных для простых жителей вещах. По его мнению, общественные пространства в виде Полежаевского парка и парка Александрино в округе уже имеются, однако зеленые зоны нуждаются в поддержке. Сами общественные пространства следует делать разными для разных возрастных групп, продолжил он.

Упомянул Михайлов и вопрос строительства подземки. "Метро в первую очередь должно быть, вот все силы надо бросить на метро", — высказал он мнение и пожаловался на безынициативность чиновников. Кандидат полагает, что без строительства метро в Красносельском районе говорить о создании общественных пространств бессмысленно, поскольку для этого потребуются финансовые вложения со стороны коммерсантов. "А бизнес будет вкладываться, когда будет метро, когда будет возможность добраться туда спокойно", — резюмировал он.

Кроме того, представитель КПРФ посетовал на проблемы с нехваткой участковых полицейских, из-за которой сложно в полной мере обеспечивать безопасность в общественных пространствах. Также он положительно высказался об установке камер видеонаблюдения.

Довыборы в ЗакС пройдут одновременно с выборами губернатора и муниципальными выборами, голосование по ним продлится с 6 по 8 сентября. Необходимость в их проведении возникла после досрочного сложения полномочий единороссом Алексеем Далматовым в июне 2023 года.

Андрей Казарлыга, фото: телеканал "Санкт-Петербург" (скриншот трасляции)