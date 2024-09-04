В Петербурге 275 тысяч человек вакцинировались от гриппа

В Петербурге от гриппа привилось 275 тысяч человек, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на данные комитета по здравоохранению.

"По состоянию на 29.08.2024 г. в рамках национального календаря профилактических прививок привиты 275 293 человека", — передает издание сведения комздрава.

Кампания вакцинации от гриппа стартовала 19 августа. Ожидается, что прививки сделают 3,4 млн петербуржцев, среди которых 707 тысяч детей. В 2023 году планировалось вакцинировать на 200 тысяч человек меньше.

Отметим, что в Петербурге начали вакцинировать от гриппа раньше, чем в других регионах. ТАСС написало, что сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале кампании по вакцинации. Привиться рекомендовано не менее 60% населения в каждом субъекте.

Фото: ЗАКС.Ру