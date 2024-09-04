Член ТИК № 46 пожаловался на побои в помещении комиссии

Член ТИК № 46 Евгений Смирнов от "Партии роста" написал заявление в полицию о побоях в помещении избирательной комиссии, стало известно ЗАКС.Ру 4 сентября. В физическом воздействии он обвинил председателя ТИК.

Со слов Смирнова следует, что днем он пришел в помещение ТИК для того, чтобы присутствовать при выдаче бюллетеней и при необходимости помочь коллегам. Там у него случился словесный конфликт с членом теризбиркома Светланой Балясниковой.

В какой-то момент в беседу вмешался председатель ТИК Борис Бобков, следует из рассказа Смирнова. По его словам, Бобков принялся ему угрожать, а затем якобы ударил о шкаф и вытолкал из помещения. Вслед за этим дверь в комиссию была закрыта на ключ. При этом вещи Смирнова остались внутри.

Смирнов вызвал полицию, после чего написал объяснение в связи с произошедшим. Также он написал заявление с просьбой привлечь Бобкова к ответственности "в связи с нанесенными <...> побоями и физическим воздействием".

Ранее кандидаты в муниципальные депутаты жаловались на невозможность попасть в ТИК № 46, чтобы подать списки наблюдателей. Также были закрыты двери в ТИК №№ 6, 26 и 47. Все они расположены в администрации Красносельского района.

Андрей Казарлыга, фото: предоставлено Евгением Смирновым