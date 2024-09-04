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Новости 16:06

Прокуратура заинтересовалась качеством капремонта в нескольких петербургских домах

фото ЗакС политика Прокуратура заинтересовалась качеством капремонта в нескольких петербургских домах

Прокуратура Фрунзенского района проверила качество капитального ремонта в домах на Лиговском проспекте, 160, Воронежской улице, 83, Боровой улице, 88 и Будапештской улице, 23, сообщили 4 сентября в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе проверки сотрудники выявили ряд нарушений. 

В пресс-службе отмечают, что в этих домах некачественно выполнены работы по монтажу карнизов и водосточных систем, отделке цоколей. Подрядчик допустил повреждения отделочных слоев балконов, архитектурных элементов фасада. 

Для устранения нарушений руководителю компании, которая отвечает за капремонт в этих домах, внесли представление.

Напомним, 28 августа Дмитрий Шутов покинул должность руководителя  Фонда капитального ремонта Петербурга. Его место занял Евгений Петров.

Фото: ЗАКС.Ру


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