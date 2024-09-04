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Новости 17:54

Теплоэнергетики подготовились к отопительному сезону

фото ЗакС политика Теплоэнергетики подготовились к отопительному сезону

Гендиректор ГУП "ТЭК СПб" Иван Болтенков доложил главе города Александру Беглову, что энергетики готовы к началу периодического протапливания, об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе предприятия.

В этом году "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть" проверили более 7500 километров теплосетей и отремонтировали 256 котельных и 320 центральных тепловых пунктов. В пресс-службе утверждают, что энергетики предотвратили 1710 дефектов, из которых 1406 — зона "Теплосети".

По словам Болтенкова, чтобы уменьшить количество изношенных трубопроводов "Теплосетей", необходимо провести "комплексное обновление теплосетевого хозяйства". 

Напомним, АО "Теплосеть" намерена к 2028 году обновить более 500 километров теплосетей. В пресс-службе Смольного отметили, что в этом году предприятие будет работать с теплосетями, длина которых 142 километра. Активные работы начнутся в Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах.

Фото: ЗАКС.Ру


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