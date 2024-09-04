Амосов призвал петербуржцев "обязательно" прийти на выборы

Петербуржцы должны "обязательно" проголосовать на предстоящих муниципальных выборах и выборах губернатора, считает депутат Заксобрания Михаил Амосов. Обращение с призывом прийти на выборы парламентарий разместил 4 сентября в своем Telegram-канале.

"Призываю всех, обязательно прийти на выборы! <...> Не портить бюллетень, не уезжать на дачу, а проголосовать", — написал Амосов в опубликованном посте.

К тексту депутат приложил видеоролик с выступлением, в котором он, среди прочего, перечислил доводы в пользу голосования на муниципальных выборах. Он упомянул о существовании муниципального фильтра, без прохождения которого кандидаты не смогут участвовать в выборах губернатора. Также он обратил внимание зрителей на то, что депутаты занимаются "конкретной работой" в муниципалитетах.

Также Амосов высказался о предстоящих выборах главы города. "Одно из немногих гражданских прав, которое у нас осталось, это участие в выборах. Поэтому надо голосовать", — поделился мнением он.

Голосование в Петербурге продлится в течение трех дней с 6 по 8 сентября. Помимо выборов в муниципалитетах и выборах главы города, в 18-м избирательном округе состоятся довыборы в Заксобрание.

Андрей Казарлыга, фото: "Тележка Амосова"/ Telegram (скриншот видеозаписи)