Следствие предъявило обвинение генералу Павлу Попову

Следователи ГВСУ Следственного комитета предъявили обвинение бывшему замминистра обороны Павлу Попову, сообщили 4 сентября в пресс-службе ведомства. Его будут судить по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Попов вместе с замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым и другими лицами похитили 30 млн бюджетных средств. Утверждается, что они могли это сделать это "путем обмана и злоупотребления доверием". В пресс-службе отмечают, что похищенные деньги должны были пойти на обеспечение парка и выставочного центра "Патриот".

Попов вину не признал. "Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания", — заявили в СК.

Напомним, уголовное дело против Попова возбудили 29 августа. Также в том месяце были задержаны Шестеров и Ахмедов.

Фото: ЗАКС.Ру