Бельский провел финальную встречу с "Лидерами Петербурга"

Проект "Лидеры Петербурга" 4 сентября подвел итоги пяти месяцев работы. На последнюю встречу участников пришел председатель Законодательного собрания Александр Бельский, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В основном встреча с председателем ЗакСа прошла в формате "вопрос-ответ". Лидер движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров поблагодарил Бельского за предоставленную возможность пообщаться с представителями власти, а одна из участниц подготовила стихи.

— Мне бы хотелось, чтобы те ребята, которые изберутся, чтобы они прониклись теми сложностями, проблемами, которые есть в тех мунциипалитетах, в которых они живут. Их достаточно, — сказал Бельский.

В завершении вечера один из инициаторов проекта Александр Малькевич вручил награды пятерым лучшим участникам: Елизавете Зальяновой, Анастасии Варламовой, Надежде Жестеревой, Денису Калиничеву и Елизавете Скородумовой.

Напомним, проект "Лидеры Петербурга" стартовал в конце мая. Изначально для него отобрали около двухсот человек, среди которых оказались активисты, общественники, а также представители различных волонтерских организаций. В рамках программы в течение пяти месяцев прошло несколько встреч с чиновниками и депутатами. На его реализацию из городского бюджета потратили 4,5 млн рублей.

Константин Леньков