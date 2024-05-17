Доноры, КВН, патриотизм: кому Смольный раздал "молодежные" субсидии

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Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями распределил субсидии среди социально ориентированных НКО Петербурга. Как и в предыдущие годы, средства из городского бюджета направили на поддержку КВН и патриотического воспитания, но не только. Самую крупную сумму получила Молодежная палата Санкт-Петербурга на выставку ко Дню молодежи.

Чемпионы по субсидиям

Всего в 2024 году комитет распределил 152,9 млн рублей среди 84 проектов. Разброс в предоставляемых субсидиях оказался не столь велик, как годом ранее, однако же тоже заметен. Если минимальная сумма выделяемых средств не дотянула до 120 тысяч рублей, то максимальная составила чуть менее 5 млн рублей.

Абсолютным чемпионом по величине полученной субсидии стала Молодежная палата Санкт-Петербурга. Конкурсная комиссия комитета одобрила перечисление ей 4,94 млн рублей на проведение выставки ко Дню молодежи. Последняя будет рассказывать о молодежной политике в Петербурге, при этом параллельно с экспозицией развернутся лекции и мастер-классы на тему патриотизма, добровольчества, молодежного предпринимательства, креатива и спорта. Гости мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать себя в волонтерстве и, в конце концов, "стать частью сообщества молодежи Санкт-Петербурга", говорится в кратком описании заявки на сайте комитета.

На полмиллиона рублей меньше получил РОО "Центр содействия социально-культурному, творческому и спортивно-оздоровительному развитию "Нестор"" — эта организация получит 4,47 млн рублей на информационное сопровождение молодежной политики в Петербурге. Здесь речь идет о "масштабной рекламной кампании", нацеленной на граждан в возрасте от 16 до 35 лет. Предполагается, что ее проведение простимулирует молодежь к добровольческой деятельности на благо общества и поспособствует ее духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

"Информационная кампания будет проведена на улицах города, в сети "Интернет", рекламные постеры будут размещены в подвижных составах и на станциях метрополитена, а также на билбордах города", — отмечают авторы заявки.

Наконец, третье место по размеру полученной субсидии занял Фонд поддержки и развития социальных и спортивно-патриотических инициатив "Лидер" с программой "Лидеры Петербурга". На реализацию заявки Смольный предоставит немногим менее 4,5 млн рублей.

Отметим, что ранее "Лидеры Петербурга" упоминались в контексте подготовки к муниципальным выборам в Северной столице. Сам фонд сообщал о намерении подготовить молодых политиков, готовых участвовать в местном самоуправлении. Согласно данным базы ЕГРЮЛ, с марта 2023 года фонд "Лидер" возглавляет Игорь Долгополов. Человек с такими же фамилией, именем и отчеством занимает должность гендиректора в ООО "Игорь Долгополов Продакшн", основным видом деятельности которого указана организация отдыха и развлечений. Компания Смольному знакома. В 2021 году она занималась организацией молодежного фестиваля "Святые града Петра". Она же отвечала в 2024 году за организацию работы волонтеров на "Всероссийском голосовании за объекты благоустройства" в Петербурге.

Миллионы на патриотизм

Большинство победителей участвовали в конкурсе с одной заявкой, однако нашлись и те, что финишировали сразу с несколькими. Так, тот же самый "Нестор", помимо субсидии на информационное сопровождение, получил 1,35 млн рублей на организацию бала Победы "Весна 45 года". Он же выручил 912 тысяч рублей на поддержку и развитие молодежных православных объединений и 441 тысячу рублей на молодежный патриотический проект "900 дней и ночей".

В свою очередь, на проведение серии православных мероприятий среди молодежи Смольный выделил региональной общественной организации "Молодежная инициатива" 3 млн рублей.

Также несколько заявок по теме патриотизма подавало петербургское отделение всероссийского движения "Волонтерская рота Боевого братства". На проект "Прорыв не будет забыт" оно получило из городского бюджета 3,35 млн рублей. Еще 2,7 млн рублей комитет предоставил на тактическую встречу участников, а 2,3 млн рублей предназначены команде волонтеров-спасателей. К слову, "Волонтерская рота" также занимается вопросами донорства — на проект "Путь донора" ей выделили 2 млн рублей.

АНО "Спутник-1" получило более 2,8 млн рублей на проект "Донбасс — Петербург: кадровый резерв". В этом случае речь идет о летнем цикле тренингов для студентов из Петербурга и Донбасса, участвовавших в конкурсе "Культурный диалог от Азовского до Балтийского моря". Согласно условиям проекта, для участия в нем отберут по 15 учащихся от Северной столицы и ДНР, которым, в том числе, предстоит разработать проекты ориентированной на молодежь информационной платформы о России, Новороссии и сотрудничестве Петербурга и Донбасса. Лучший проект организаторы пообещали поддерживать и продвигать в течение нескольких месяцев. Еще 2,4 миллиона комитет предоставил благотворительному движению "Большая медведица" на проведение XIV всероссийской акции памяти павших воинов России "Дни белых журавлей".

На проведение юнармейских сборов "Юнги флота 2.0" город перечислит более 854 тысяч рублей. Средства достанутся АНО "Центр развития русской культуры и философии". В прошлом году организация уже получала субсидии на проведение подобного мероприятия, в тот раз сумма была в точности такой же. Кроме того, комитет одобрил перечисление 3 млн рублей на "Дом Юнармии 3.0 Санкт-Петербурга" и еще без малого 800 тысяч рублей — на форум для специалистов в сфере молодежной политики и педагогов "Создаем будущее. Патриотизм и семейные ценности".

Не оставил комитет без внимания и проекты петербургского отделения "Молодой гвардии "Единой России"". В этом году молодогвардейцы получили почти 422 тысячи рублей на проект "Осколки памяти" и еще 675,5 тысячи рублей — на проект "Эко Кемпинг". Кроме того, проект "Я — Vолонтер" получит от города более 470 тысяч рублей.

Деньги на доноров и социальные проекты

Субсидии комитета получили и проекты в социальной сфере. Так, 3,5 млн рублей перечислили Благотворительному фонду межцерковной христианской диаконии на профилактику употребления наркотиков среди молодежи. Сам фонд, помимо помощи людям с зависимостью, также оказывает психологическую поддержку участникам СВО и членам их семей, а заодно занимается профилактикой ВИЧ-инфекции и помощью бездомным.

Аналогичную сумму переведут благотворительной организации "Содействие" на профилактику социально-значимых заболеваний, таких как ВИЧ и гепатиты B и C среди молодежи.

Благотворительный фонд "Центр святителя Василия Великого" получил немногим менее 3,3 миллиона рублей на программу социальной реабилитации подростков и молодежи в конфликте с законом. На своем сайте организация сообщает, что применяет в своей работе восстановительный подход, "где приоритетом перед прошлым является будущее подростка, воспитательные, а не репрессивные меры воздействия".

Еще 3 млн рублей предназначаются Ассоциации социальных, физкультурно-спортивных, образовательных, культурных, просветительских, детских и молодежных, информационных и религиозных НКО "Городская среда". На квест-погружение "История одной зависимости" ему направят 3 млн рублей.

Традиционно внимание чиновников к себе привлекают донорские организации. Например, фонд "Центр развития донорства костного мозга" получил 592 тысячи рублей на реализацию городской фотовыставки "Донор по-питерски. Взрослые тоже чьи-то дети". В свою очередь, на выполнение программы "Группа крови: семейная" комитет перечислит АНО Ресурсный центр по донорству свыше 1,8 млн рублей.

Как и в прошлом году, средства из городского бюджета выделили благотворительной организации "Национальный центр социальной помощи". Организация получит 3,1 млн рублей на проект "Фонд доноров: не оставайся в стороне — оставайся донором" и 616 тысяч рублей на проект "Интерактивные уроки ДонорGO". Помимо этого, комитет одобрил ей субсидии на проведение образовательного выезда студенческого донорского актива и на проект "Город добра". В первом случае речь идет о субсидии в 1,8 млн рублей, во втором — уже о сумме, превышающей 3 млн рублей.

КВН, хоры и фестиваль кузнецов

Ежегодно комитет перечисляет средства на организацию КВН, не обошлось без этого и в 2024 году. В частности, город субсидировал внедрение федеральных стандартов развития экосистемы лиг КВН Центральной лиги "Нева". На это общественная организация "Содружество студентов Северо-Западной академии государственной службы" получила 3,5 млн рублей. Аналогичная сумма досталась ей на проект под названием "Центральная лига "Нева — лифт в креативные индустрии Санкт-Петербурга"".

Сезон 2024 года официальной лиги МС КВН "Санкт-Петербург" потребовал привлечения 3 млн рублей из бюджета. Получателем средств выступило АНО "Прожектор". АНО "Образовательный центр "Сфера успеха"" получило свыше 1,9 млн рублей на студенческую лигу КВН "Фонтанка". Один миллион рублей предоставили на проведение лиги "Дебют" — чемпионата команд КВН из числа первокурсников. В этом случае получателем средств выступил региональной общественной организации "Гаудеамус".

Наконец, Смольный потратит 1,5 млн рублей на проведение 22-го сезона лиги КВН "Балтика", деньги получит "Студенческий клуб Санкт-Петербурга".

Организацию XIX фестиваля студенческих хоровых коллективов вузов Петербурга поддержали, перечислив почти 498 тысяч рублей. Средства предназначаются фонду "Университеты Петербурга". Помимо этого, еще 571 тысяча рублей уйдет на проведение "Битвы хоров", организуемой Фондом развития межвузовского студенческого городка в Петербурге.

Помимо юмора и хорового пения комитет проспонсировал и проведение футбольного фестиваля Студенческой лиги Петербурга "СФЛ ФЕСТ 2024". Городская общественная организация "Спортивная лига" получила на это 500 тысяч рублей. В свою очередь, межрегиональной общественной организации помощи инвалидам "Стирая границы" удалось привлечь почти 1,75 млн рублей на проведение спортивного фестиваля "Спорт Питер Фест".

При этом в Смольном не ограничились поддержкой студенчества и параллельно раздали средства на иные городские мероприятия. Так, на проведение II международного кузнечного арт-фестиваля "Кронгефест 2024" в Кронштадте выделили 4 млн рублей, получателем средств стал фонд "Мастера и ремесленники". Само мероприятие состоится на предстоящих выходных и продлится с 18 по 19 мая. Еще почти 2,8 млн рублей должны пойти на проведение фестиваля уличной культуры и спорта, организацией которого занимается АНО "Невские берега".

Фонд сохранения и развития культуры, краеведения и туризма "Ленинградцы" получил ровно один миллион рублей. Деньги предназначены на организацию фестиваля Сергея Довлатова "День Д".

Текст: Андрей Казарлыга