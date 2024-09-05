"Сегодня четверг, выборы завтра": В "Родине" удивились регистрации их кандидата в Адмиралтейском округе

Лидер петербургского отделения "Родина" Дмитрий Жвания в беседе с ЗАКС.Ру назвал неожиданностью регистрацию кандидата от партии Георгия Хитрова на выборах в МО "Адмиралтейский округ". На подготовку к выборам у новоиспеченного кандидата осталось меньше суток.

- Для нас было неожиданностью. Сейчас поедут за протоколом, поймут, что к чему. Конечно, странно. Сегодня четверг, выборы завтра. Агитировать мы не можем. Даже если бы мы за один день развили бурную деятельность… Даже не знаю, что могли бы сделать… Пройти вверх ногами по округу, привлечь к себе внимание, - рассказал Жвания.

Напомним, ТИК решила пересмотреть решение о регистрации Хитрова 2 сентября. До этого ему и другим кандидатам от "Родины" отказали в регистрации. Включение его фамилии в бюллетень прошло на фоне риска переноса выборов в одном из многомандатных округов в муниципалитете - до недавненго времени там оставались зарегистрированы лишь пять представителей "Единой России".

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру