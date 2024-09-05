Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 11:33

В МО "Адмиралтейский округ" внезапно появился еще один кандидат в депутаты

фото ЗакС политика В МО "Адмиралтейский округ" внезапно появился еще один кандидат в депутаты

Территориальная избирательная комиссия №1, которая отвечает за проведение выборов в МО "Адмиралтейский округ", пересмотрела вопрос о регистрации в качестве кандидата в депутаты Георгия Хитрова, которого выдвинула партия "Родина". Об этом написал Telegram-канал "Ротонда". Хитрову отказали в регистрации еще 23 июля, однако, согласно решению ТИК от 2 сентября, комиссия "установила соответствие" порядка его выдвижения. 

Поводом для отказа Хитрову изначально указывалось отсутствие некоего файла на электронном носителе, который кандидаты должны подать для регистрации в ТИК. Он не единственный, кого сняли с выборов на этом основании. Ни Хитров, ни его соратники из "Родины" не стали оспаривать отказ в регистрации. 

Вопрос о пересмотре регистрации оказался неожиданным, отмечает "Ротонда". В повестке заседаний на 2 сентября этого пункта не было. До этого в муниципалитете было 11 зарегистрированных кандидатов - в одном из округов остались только пять единороссов - согласно действующему законодательству в такой ситуации голосование должны были перенести на более поздний срок для набора кандидатов. Теперь необходимости в этом нет. 

Отметим, выборы в МО "Адмиралтейский округ" с самого начала проходят с некоторыми особенностями - подробнее, в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Адмиралтейский округ




Новости5 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама