В МО "Адмиралтейский округ" внезапно появился еще один кандидат в депутаты

Территориальная избирательная комиссия №1, которая отвечает за проведение выборов в МО "Адмиралтейский округ", пересмотрела вопрос о регистрации в качестве кандидата в депутаты Георгия Хитрова, которого выдвинула партия "Родина". Об этом написал Telegram-канал "Ротонда". Хитрову отказали в регистрации еще 23 июля, однако, согласно решению ТИК от 2 сентября, комиссия "установила соответствие" порядка его выдвижения.

Поводом для отказа Хитрову изначально указывалось отсутствие некоего файла на электронном носителе, который кандидаты должны подать для регистрации в ТИК. Он не единственный, кого сняли с выборов на этом основании. Ни Хитров, ни его соратники из "Родины" не стали оспаривать отказ в регистрации.

Вопрос о пересмотре регистрации оказался неожиданным, отмечает "Ротонда". В повестке заседаний на 2 сентября этого пункта не было. До этого в муниципалитете было 11 зарегистрированных кандидатов - в одном из округов остались только пять единороссов - согласно действующему законодательству в такой ситуации голосование должны были перенести на более поздний срок для набора кандидатов. Теперь необходимости в этом нет.

Отметим, выборы в МО "Адмиралтейский округ" с самого начала проходят с некоторыми особенностями - подробнее, в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру