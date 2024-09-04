Особенности муниципальных выборов в Адмиралтейском округе

Фото: ЗАКС.Ру

Городской суд за полтора дня до начала голосования окончательно снял с выборов "Команду Барканова" с выборов в МО "Адмиралтейский округ" в центре Петербурга. Теперь там осталось одиннадцать зарегистрированных кандидатов на десять мест в совете. Что происходило в округе в преддверии голосования - в материале ЗАКС.Ру.

Более двух часов рассматривали апелляции на решение районного суда о снятии десяти кандидатов "Справедливой России - За правду" в депутаты МО "Адмиралтейский округ". Несмотря на продолжительность заседания (обычно Городской суд тратит на подобные споры меньше времени), суд отказался как-либо менять решение нижестоящей инстанции.

В муниципалитете отстраненные справедливороссы больше знакомы жителям как "Команда Барканова", названная в честь действующего главы округа Евгения Барканова. К выборам он собрал десяток единомышленников, среди которых оказались действующие депутаты, а также сотрудники местной администрации. Изначально они намеревались идти на выборы, как и ранее, от "Единой России". Однако пройти через внутрипартийное голосование пройти им не удалось - тогда вся команда вышла из партии и подала документы в ТИК как представители "Справедливой России - За правду".

С требованием снять их с выборов в суд обратились их бывшие однопартийцы. Во всех исковых заявлениях содержался один и тот же список претензий, ставший некоторой компиляцией ранее известных судов по отмене регистрации конкурентов на выборах. В иске говорится об использовании служебного положения, нарушении авторских прав на изображения, сравнении подарков первоклассникам с подкупом, а также названии неформального объединения главы МО. Многие публикации на странице МО сопровождались тэгом #КомандаБарканова - это словосочетание сочли незаконной агитацией.

Справедливороссы обращают внимание на хронологию событий снятия их с выборов. Так, иски к 10 кандидатам были поданы в последний возможный срок. Районный суд, вероятно, для экономии времени, решил объединить их в одно производство. При этом готовить новое производство по объединенному делу фактически не стали, рассказал ЗАКС.Ру юрист Иван Попов, который представлял партийцев в суде. Вернулись к иску в тот же день, хотя в КАС есть отдельное положение, регламентирующие эту процедуру. Отдельно участников процесса о новом деле суд не уведомил - говорится в апелляционной жалобе.

По кандидату на место

Всего на муниципальные выборы в МО "Адмиралтейский округ" заявилось 34 человека. Позже 23 кандидата были сняты с выборов. Из оставшихся в предвыборной гонке: десять единороссов, а также один самовыдвиженец, проживающий в Петергофе.

Среди выбывших, например, депутат МО "№78" Виктор Быков, который за плечами имеет многолетний опыт муниципальной службы. Впрочем, он известен не только этим. Он баллотировался в Законодательное собрание в 2021 году, но под другим именем - на время он стал Вишневским Борисом Ивановичем. Также отказы в регистрации получили кандидаты от партии "Родина" - это был единственный муниципалитет, где они выдвинулись. Парламентские партии, кроме ЕР и СРЗП, не стали выдвигать своих кандидатов в этом округе.

Так, в голосовании смогут принять участие 11 человек, которые будут "бороться" за 10 мест в муниципальном совете, то есть, не сможет стать муниципалом лишь один кандидат. Подобный численный расклад сейчас наблюдается в некоторых удаленных от центра города муниципалитетах. Например, в Курортном районе, в МО "Поселок Комарово" - там тоже 10 единороссов и один самовыдвиженец.

Адмиралтейский округ отличается от Комарово количеством многомандатных округов. В поселке он один, а Адмиралтейском округе - два, по пять мандатов в каждом. Так, в одном из округов оказалось только пять кандидатов-единороссов. В действующем законодательстве есть норма, которая предполагает в таких случаеях перенос даты проведения выборов.

"Если ко дню голосования в многомандатном избирательном округе число зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного числа депутатских мандатов или равным ему, голосование в таком избирательном округе по решению соответствующей избирательной комиссии откладывается на срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов", - говорится в законе.

ЗАКС.Ру не удалось получить оперативный комментарий Санкт-Петербургской избирательной комиссии о вероятности проведения дополнительного выдвижения кандидатов в одном из округов муниципалитета.

Отцы и дети

Еще одной особенностью выборов в МО "Адмиралтейский округ" стали родственные связи одного из кандидатов из числа единороссов. Так, в одном из округов баллотируется Сергей Николаев, сын члена Горизбиркома с правом решающего голоса Валерия Николаева. Вопрос о родстве всплыл в повестке ГИК за полтора дня до первого дня голосования, 4 сентября. Накануне сам Николаев (старший) обратился к коллегам с заявлением о приостановке его членства в связи с участием его близкого родственника в избирательной кампании. В комиссии он представляет ЛДПР - сейчас партия принимает участие во всех трех избирательных кампаниях: губернаторской, муниципальной и в выборах в Заксобрание по 18-му округу.

Члены комиссии собрались исключительно для обсуждения этого вопроса - других тем в повестке заседания не было. Вопреки своему заявлению, Николаев сообщил, что не считает необходимым приостанавливать свое членство, поскольку Горизбирком напрямую не оказывает влияния на выборы в МО "Адмиралтейский округ". Большинство его коллег отнеслись с пониманием и согласились, что в их зону ответственности выборы муниципалов не входят. Так, против приостановки полномочий проголосовали 10 человек, включая председателя комиссии Максима Мейксина. Еще трое человек воздержались. Глава комиссии посоветовал Николаеву воздерживаться от голосований, связанных с выборами в МО "Адмиралтейский округ".

Мейксин пояснил в беседе с ЗАКС.Ру, что цель этого собрания - разрешить возможный конфликт интересов (которого, согласно мнению членов комиссии, и так не было).

Впрочем, по информации ЗАКС.Ру, еще накануне комиссия намеревалась проголосовать за приостановку полномочий Николаева. Мнение комиссии, по словам собеседника ЗАКС.Ру, изменилось после неформальной рекомендации Центральной избирательной комиссии отклонить обращение Николаева.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру