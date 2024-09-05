Блогера Александра Шпака заочно приговорили к 8 годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Александра Шпака к восьми годам колонии по статье о заведомо ложной информации о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), написало 5 сентября ТАСС.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания или экстрадиции Шпака в Россию. Блогер уже долгое время находится за границей.

Кроме того, если Шпак окажется в тюрьме, то после освобождения он не сможет в течение четырёх лет администрировать интернет-ресурсы.

Прокурор запрашивал для обвиняемого наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.

Напомним, 22 августа стало известно, что в отношении Шпака было возбуждено уголовное дело о надругательстве над государственным гербом или гимном (ст. 329 УК РФ). Ранее он выкладывал видео о том, как сжигает российский паспорт. Александра Шпака также неоднократно штрафовали по статье о дискредитации армии (ст.20.3.3 КоАП)

Фото: ЗАКС.Ру