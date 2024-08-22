Против блогера Шпака возбудили новое уголовное дело из-за сожжения паспорта

Блогер Александр Шпак стал фигурантом нового уголовного дела в Петербурге по статье о надругательстве над государственном флагом или гербом (ст. 329 УК РФ), написала 22 августа "Фонтанка.ру". Неделю назад он сжег российский паспорт на видео.

В ролике блогер заявил, что "сегодня он человек без родины". Он сжег российский паспорт в пустыне США, сообщает "Фонтанка.ру".

В январе Шпака заочно арестовали, его обвиняют в распространении "фейков" о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности по статье о дискредитации ВС РФ.

Блогер Шпак является бодибилдером. В интернете прославился из-за эпатажной внешности. Из России он уехал в марте 2022 года.

фото: ЗАКС.Ру