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Новости 12:41

Путин рассказал, что однажды встречался с Дуровым

фото ЗакС политика Путин рассказал, что однажды встречался с Дуровым

В ходе пленарного Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что много лет назад встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым, написало 5 сентября ТАСС. 

Президент отметил, что встреча происходила в Москве. Дуров тогда рассказывал о планах по развитию своего бизнеса. "Я с бизнесом регулярно встречаюсь и была одна из встреч в Кремле много лет назад", – подчеркнул Путин. 

С того момента Путин с Дуровым не виделся. Напомним, ранее распространялись слухи, что президент якобы встречался с основателем мессенджера в Баку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал эту информацию. 

Дурова задержали во Франции 24 августа. Его обвиняли в ряде киберпреступлений. Парижский суд отпустил предпринимателя 28 августа, при этом изъяв все паспорта на период следствия, чтобы обвиняемый не сбежал из страны. 

Фото: сайт Кремля


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