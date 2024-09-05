Путин рассказал, что однажды встречался с Дуровым

В ходе пленарного Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что много лет назад встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым, написало 5 сентября ТАСС.

Президент отметил, что встреча происходила в Москве. Дуров тогда рассказывал о планах по развитию своего бизнеса. "Я с бизнесом регулярно встречаюсь и была одна из встреч в Кремле много лет назад", – подчеркнул Путин.

С того момента Путин с Дуровым не виделся. Напомним, ранее распространялись слухи, что президент якобы встречался с основателем мессенджера в Баку. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опровергал эту информацию.

Дурова задержали во Франции 24 августа. Его обвиняли в ряде киберпреступлений. Парижский суд отпустил предпринимателя 28 августа, при этом изъяв все паспорта на период следствия, чтобы обвиняемый не сбежал из страны.

Фото: сайт Кремля