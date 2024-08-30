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Новости 14:54

Песков рассказал, какие отношения у Кремля и Путина с Павлом Дуровым

фото ЗакС политика Песков рассказал, какие отношения у Кремля и Путина с Павлом Дуровым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какие отношения у генерального директора Telegram Павла Дурова с Кремлем и лично Владимиром Путиным, об этом 30 августа пишут "РИА Новости".

По словам Пескова, у Павла Дурова никогда не было никаких договоренностей с Кремлем. Также он добавил, что переговоров между предпринимателем и администрацией президента также не было.

Кроме этого, пресс-секретарь заявил, что, по его данным, президент России Владимир Путин никогда не виделся с Павлом Дуровым.

Напомним, что 24 августа во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова. В общей сложности предприниматель обвиняется в 12 преступлениях. 

Фото: сайт Кремля


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