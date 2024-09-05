Смольный потратит до 5,7 млн рублей на календари

Администрация губернатора объявила 3 сентября электронный аукцион на поставку календарей на 2025 год, следует из данных на портале госзакупок. Начальная цена контракта составляет 5,7 млн рублей.

Всего в Смольном рассчитывают приобрести 2 360 календарей. Речь идет о 960 настенных календарях "Трио", 500 перекидных и 300 перекидных круглых календарях, а также о 600 настольных календарях типа "домик". Готовые изделия должны быть доставлены заказчику не позднее 15 ноября.

В оформлении календаря "Трио" предполагается использовать надпись "Администрация Санкт-Петербурга" вкупе с изображением герба города и фотографией здания Смольного института. В случае с перекидным календарем на каждом из 12 разворотов должны присутствовать виды Петербурга. На основе календаря "домик" заказчик ожидает увидеть малый герб города, в случае же с круглыми календарями герб и надпись планируют поместить на их картонные упаковки.

Напомним, в минувшем августе администрация губернатора разместила 22 закупки на общую сумму 4,2 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру