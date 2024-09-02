Августовские закупки Смольного: флаги, краска, газонокосилки

За 31 календарный день минувшего августа администрация губернатора Петербурга разместила в общей сложности 22 заявки на сайте госзакупок. Общая их стоимость составила 4,2 млн рублей, что заметно меньше, чем в предыдущие месяцы. Например, в июле Смольный разместил 29 закупок на общую сумму 21,2 млн рублей, а в июне — 26 закупок стоимостью 38,45 млн рублей.

Если ранее чиновники размещали в месяц по несколько закупок стоимостью более одного миллиона рублей, то в этот раз ЗАКС.Ру обнаружил только одну подобную заявку. Речь идет о выполнении работ по замене системы автоматики насосной станции внутреннего противопожарного водовода для ремонта здания Смольного. Максимальная стоимость контракта составила 1,5 млн рублей. Судя по данным сайта госзакупок, обозначенная цена не прельстила ни одного потенциального подрядчика. В результате торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия желающих участвовать в конкурсе.

Вторая по стоимости закупка касается предоставления автовышки с оператором и крана-манипулятора со стропальщиком для работ непосредственно в комплексе Смольного, в резиденции губернатора и на подведомственном администрации объекте в поселке Солнечное. Подрядчик сможет рассчитывать на получение не более 767,6 тысяч рублей. Перед проведением работ исполнители должны будут пройти проверку в ФСО, уточняется в сопроводительной документации.

Отметим, что месяцем ранее Смольный уже размещал аналогичную закупку. Итоги конкурса подвели 8 августа, торги признали несостоявшимися из-за отсутствия участников.

За 234 тысячи рублей администрация губернатора рассчитывает получить 40 флагов, в том числе 10 надомных государственных флагов России размером 4,5х3 метра и по 15 флагов Санкт-Петербурга и России размером 2,1х1,4 метра для использования в помещениях. Символика должна быть изготовлена методом сшивания отдельных полотнищ между собой.

Дважды за месяц Смольный размещал закупки на приобретение сантехнических материалов. Максимальная стоимость первой составила 194,8 тысячи рублей, контракт заключили за 171,4 тысячи рублей. За эти деньги подрядчик обязался предоставить 12 различных кранов общепромышленного назначения, два предохранительных клапана и две вибровставки. Заявки по второй закупке продолжают приниматься. В этом случае за сумму до 19 тысяч рублей чиновники рассчитывают получить 40 упаковок креплений для унитаза, 140 кронштейнов для радиатора и 100 аэраторов для смесителя.

Кроме того, за 97,7 тысячи рублей Смольный приобрел туалетное мыло (твердое и жидкое), антистатик, хозяйственное мыло и освежители воздуха. Начальная сумма закупки была на одну тысячу рублей больше итогового значения.

Предоставление услуг по вывозу отходов IV-V классов опасности с территории Смольного оценили в 187,6 тысячи рублей. В объекте закупки перечисляются возможные виды отходов, подлежащие транспортировке. Это испорченные ковры, пылесосы, электрочайники, микроволновые печи, кондиционеры, покрышки шин и другие виды отходов.

К слову, в августе администрация размещала закупку на поставку микроволновой печи стоимостью до 63 тысяч рублей. В качестве примера в сопроводительной документации упоминалась печь Bork модели W800. По итогам рассмотрения поданных заявок все они были отклонены.

В 181,5 тысячу рублей чиновники оценили поставку 440 литров воднодисперсионной краски для стен и потолков. Обслуживание пяти тахографов с заменой батарей и средств криптографической защиты потянуло на 163 тысячи рублей. Также Смольный приобрел три аккумуляторные газонокосилки за 133 тысячи рублей и одну ранцевую воздуходувку за 37,5 тысячи рублей. Начальная цена закупки в последнем случае составляла 121,6 тысячи рублей.

Кроме того, администрация закупала в августе ручной инструмент за 46 тысяч рублей, две тысячи картонных папок за 35 тысяч рублей и самоклеющуюся пленку для ламинирования за 68 тысяч рублей. Первоначальная стоимость закупок составляла 84,3 тысячи, 83,9 тысяч и 78,9 тысяч рублей соответственно. Также в августе объявлялись конкурсы на поставку 28 настенных кварцевых часов за 70,3 тысячи рублей и 60 светодиодных прожекторов за 56,8 тысячи рублей.

Две самые дешевые закупки были размещены под конец последнего месяца лета. Это поставка шести ножей для снятия изоляции за 14 тысяч рублей и поставка 10 погонных метров жаропрочной ткани за 11,8 тысячи рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру