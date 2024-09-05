В ЦИК насчитали шесть подтвержденных жалоб на нарушения в связи с выборами

Только шесть жалоб о возможных нарушениях на выборах получили подтверждение после изучения Центризбиркомом, заявила 5 сентября глава ЦИК Элла Памфилова. Всего к настоящему моменту в комиссию поступило письменных 1 211 обращений, из которых треть касалась возможных нарушений, следовало из ее слов.

"Обращения с информацией о возможных нарушениях на выборах составили 30 %, то есть 367 таких обращений. <...> По этим обращениям проводилась серьезная работа, подтвердились только в шести случаях", — цитирует главу ЦИК РИА "Новости".

Заявление Памфиловой прозвучало в ходе ее доклада на открытии информационного центра ЦИК. Там же она высказала мнения о поддержке избирателями многодневного голосования и об уникальности российской избирательной системы.

Выборы в рамках Единого дня голосования состоятся в 83 российских регионах, включая Петербург. Здесь горожанам предстоит выбирать губернатора и депутатов в 110 муниципальных округах. Кроме того, в 18-м избирательном округе пройдут довыборы в Заксобрание.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру