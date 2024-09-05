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Новости 14:48

Закон об иноагентах могут доработать из-за переименования каналов-иноагентов

фото ЗакС политика Закон об иноагентах могут доработать из-за переименования каналов-иноагентов

В Государственной думе могут разработать изменения в закон об иностранных агентах, уточняющие формулировки таким образом, чтобы исключить "лазейки" для включенных в реестр лиц, об этом 5 сентября сообщил в своем Telegram-канале депутат Василий Пискарев. 

Министр юстиции Константин Чуйченко 3 сентября заявил, что закон об иноагентах нуждается в доработке. В ведомстве хотят, чтобы Telegram-каналы-иноагенты, которые меняют свое название, не пытались уйти таким образом от ответственности. 

Пискарев сообщил о готовности к сотрудничеству с Минюстом. По его словам, в Госдуме могут уточнить формулировки закона, чтобы убрать все "лазейки" для его обхода. "Кроме того, полагаю возможным обсудить аналогичные требования в отношении всех видов иноагентов", — сказал он. 

Также он добавил, что и действующее законодательство не подразумевает, что со сменой названия Telegram-канал может перестать считаться иностранным агентом. Об этом же ранее заявляли в Роскомнадзоре. В надзорном ведомстве сообщали, что даже после смены названия каналы-иноагенты обязаны маркировать свои посты. 

Фото: unsplash


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