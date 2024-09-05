На Невском начали убирать колею

На Невском проспекте начали ремонт участка проезжей части от улицы Маяковского до Литейного проспекта, об этом 5 сентября пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на комитет по благоустройству Петербурга.

Работы по устранению колеи на Невском проспекте выполняет СПб ГБУ "Центральное управление региональных дорог и благоустройства". Сейчас на месте трудятся дорожные катки и асфальтоукладчики.

Как рассказали в комитете по благоустройству Петербурга, ремонт по устранению колейности должны будут завершить к вечеру 5 сентября.

Колею глубиной до восьми сантиметров на Невском проспекте обнаружили сотрудники городской прокуратуры. Тогда надзорный орган внес представление в отношении руководителя компании, который ответственен за состояние дороги.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга