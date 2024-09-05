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Новости 19:47

Комблаг подготовил подходы к избирательным участкам в Петербурге

фото ЗакС политика Комблаг подготовил подходы к избирательным участкам в Петербурге

В дни проведения выборов в Петербурге на улицах города будут дежурить 57 аварийных бригад комитета по благоустройству, об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Также в комитете рассказали, что в августе специалисты ведомства обследовали все подходы к избирательным участкам. На предмет недочетов проверили 1 200 объектов магистралей и территорий зеленых насаждений.

Кроме этого, были устранены выбоины, трещины и просадки покрытий в Кронштадте, на Торговой переулке, Канонерской улице и так далее.

Напомним, что в дни выборов в Петербурге также в усиленном режиме будет работать наземный общественный транспорт.

Фото: ЗАКС.Ру


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