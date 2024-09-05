Следователи проверят доходный дом Занина из-за трещин на стене

Петербургский Следственный комитет проверит сообщения о трещинах в доходном доме Занина на Малом проспекте Петроградской стороны, об этом 5 сентября пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службе следователей.

Ранее жильцы дома сообщили о том, что на стенах появились трещины после работ по укреплению здания. Рядом с ним собираются построить новый дом с подземной парковкой.

Также уточняется, что следователи осмотрели дом и поговорили с жильцами дома.

Напомним, что 4 августа дом на пересечении Малого проспекта Петроградской стороны и улицы Большой Зелениной начал обрушиваться.

Фото: ЗАКС.Ру