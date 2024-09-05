Москаленко счел "реалистичной" цель увеличить доходы бюджета до 2 трлн рублей

Планы увеличить доходы бюджета Петербурга до 2 трлн рублей к 2030 году представляются вице-губернатору Валерию Москаленко амбициозными, но достижимыми. Своей точкой зрения на этот счет он поделился, отвечая на один из вопросов в ходе "прямой линии" вечером 5 сентября.

Сам вопрос касался того, насколько возможным представляется чиновнику достижение обозначенной цели в условиях продолжающихся санкций.

— Если говорить серьезно, 2 трлн рублей дохода бюджета к 2030 году — это, действительно, такая, с хорошей точки зрения, цель амбициозная, но она необходима. В то же время она абсолютно реалистичная, — заявил в ответ Москаленко.

Вице-губернатор отметил, что за последние пять лет доходы городского бюджета выросли приблизительно в два раза. Уверенности ему добавляет увеличение инвестиций в основной капитал до уровня в 1,2 трлн рублей в 2023 году. За пять лет их уровень вырос на 60 %, отметил он.

О намерении достичь показателей дохода городской казны на уровне 2 трлн рублей говорил губернатор Александр Беглов, выступая в мае с отчетом по итогам 2023 года. Мероприятие вышло многолюдным: помимо депутатов Заксобрания, приглашения на него получили 3,5 тысячи человек. Местом его проведения стал БКЗ "Октябрьский".

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга / "ВКонтакте" (скриншот трансляции)