Мейксин: В Петербурге открылись все избирательные участки

Все избирательные участки на территории Петербурга открылись и начали работу, сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин на брифинге в медиацентре "Выборы-2024". Также к своей работе приступили участки за пределами Петербурга.

С утра 6 сентября в Петербурге действует 1 951 постоянный избирательный участок и 46 временных УИК в медицинских учреждениях, а также на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково и в СИЗО. Из числа последних в течение всех трех дней будут работать 26 участков, еще 20 УИК откроются на день 8 сентября.

Для выборов губернатора было изготовлено 3,8 млн бюллетеней, для довыборов в Заксобрание по 18-му округу — 159 тысяч бюллетеней. Все они были взяты под охрану. Также Мейксин напомнил, что желающие проголосовать надомно смогут подать заявления об этом до 14:00 воскресенья, 8 сентября. При этом на муниципальных выборах механизм "Мобильный избиратель" применяться не будет, отметил он.

В девяти районах Петербурга работают 452 КОИБа, продолжил глава ГИК. Это все устройства, имеющиеся в городе.

Выборы в Петербурге продлятся до 20:00 8 сентября. В ходе голосования горожане будут выбирать губернатора, муниципальных депутатов. Также в 18-м избирательном округе стартовали довыборы в Заксобрание.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру