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Новости 15:26

Петербургские полицейские одними из первых проголосовали на участке в Мариуполе

фото ЗакС политика Петербургские полицейские одними из первых проголосовали на участке в Мариуполе

На экстерриториальном участке в Мариуполе петербургские полицейские одними из первых проголосовали на губернаторских выборах, написал 6 сентября глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале. 

"Одними из первых приняли участие в голосовании на выборах Губернатора Санкт-Петербурга петербургские полицейские, которые несут службу в Донецкой народной республике и задействованы в обеспечении охраны и правопорядка в городе Мариуполь", — написал Мейксин.

Ранее он сообщал в своем Telegram-канале, что люди уже начали приходить на экстерриториальные участки в Карелии. Члены УИК 2540 в "ярких образах-карельских национальных костюмах" встречали избирателей.

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото: ЗАКС.Ру


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