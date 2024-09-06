Петербургские полицейские одними из первых проголосовали на участке в Мариуполе

На экстерриториальном участке в Мариуполе петербургские полицейские одними из первых проголосовали на губернаторских выборах, написал 6 сентября глава Горизбиркома Максим Мейксин в своем Telegram-канале.

"Одними из первых приняли участие в голосовании на выборах Губернатора Санкт-Петербурга петербургские полицейские, которые несут службу в Донецкой народной республике и задействованы в обеспечении охраны и правопорядка в городе Мариуполь", — написал Мейксин.

Ранее он сообщал в своем Telegram-канале, что люди уже начали приходить на экстерриториальные участки в Карелии. Члены УИК 2540 в "ярких образах-карельских национальных костюмах" встречали избирателей.

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото: ЗАКС.Ру