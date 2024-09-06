Путин примет участие в голосовании на выборах в Мосгордуму

Президент России Владимир Путин проголосует на выборах в Московскую городскую думу, написал 6 сентября "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Мы сообщим вам, в каком формате президент решит это сделать", — цитирует "Интерфакс" Пескова.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал у себя на странице во "Вконтакте", что проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. "Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании", — сказал Медведев.

Фото: сайт Кремля