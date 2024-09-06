Против Монеточки* возбудили уголовное дело

Московская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Елизаветы Гырдымовой (Монеточки)*, сообщили 6 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Певицу могут приговорить к двум годам лишения свободы.

Напомним, Монеточку* неоднократно штрафовали по "иноагентским" протоколам.

Монеточка* — известная российская артистка. В январе 2023 года она попала в список иностранных агентов. Сейчас Гырдымова* живет не в России.

*Минюст внес Елизавету Гырдымову (Монеточку) в список иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру