Монеточку* оштрафовали по "иноагентскому" протоколу

Суд в Москве назначил певице Монеточке* штраф в размере 30 тысяч рублей за три поста в социальных сетях, не маркированные специальной плашкой иностранного агента. Об этом сообщает "Медиазона"**.
Публикации содержали короткие видеозаписи с анонсами. По словам адвоката певицы, его подзащитная воспринимает подобные суды как попытку дискредитировать известных людей.
Предыдущий штраф по "иноагентскому" протоколу Монеточке* выписывали в середине июня.
Ранее во вторник за аналогичное нарушение рэпера Оксимирона*** оштрафовал петербургский суд.
*Минюст внес Елизавету Гырдымову (Монеточку) в единый реестр иноагентов
**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов
***Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иноагентов