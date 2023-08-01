Монеточку* оштрафовали по "иноагентскому" протоколу

Суд в Москве назначил певице Монеточке* штраф в размере 30 тысяч рублей за три поста в социальных сетях, не маркированные специальной плашкой иностранного агента. Об этом сообщает "Медиазона"**.

Публикации содержали короткие видеозаписи с анонсами. По словам адвоката певицы, его подзащитная воспринимает подобные суды как попытку дискредитировать известных людей.

Предыдущий штраф по "иноагентскому" протоколу Монеточке* выписывали в середине июня.

Ранее во вторник за аналогичное нарушение рэпера Оксимирона*** оштрафовал петербургский суд.

*Минюст внес Елизавету Гырдымову (Монеточку) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Мирона Федорова (Оксимирона) в единый реестр иноагентов

фото: А поговорить? / YouTube (скриншот)