Глава Мариуполя проверил участки, на которых проводятся выборы губернатора Петербурга

Глава Мариуполя Олег Моргун рассказал, что в городе "прекрасно организована" работа двух избирательных экстерриториальных участков, где в эти дни проводится голосование за кандидатов в губернаторы Петербурга. Это следует из видео, которое прикрепил 6 сентября в своем Telegram-канале глава Горизбиркома Максим Мейксин.

"Работают два избирательных участка. Мы видим, все прекрасно организовано", — сказал Моргун.

Мейксин также отметил, что в Мариуполе сейчас работает много специалистов из Петербурга, помогающих восстанавливать город.

Напомним, экстерриториальные участки открыты также в Ленинградской и Псковской областях и в Карелии. В последнем регионе члены одного из УИК пришли на работу в "ярких образах – карельских национальных костюмах".

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото: Telegram-канал Максима Мейксина