Похороны правнука Достоевского пройдут на Смоленском кладбище 11 сентября

Похороны Дмитрия Достоевского, правнука писателя Федора Достоевского, пройдут 11 сентября в 12:00 часов, сообщается на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Там же уточняется, что проводы пройдут в храме Смоленской иконы Божией матери на Смоленском кладбище Петербурга.

"Информация будет подтверждена к вечеру понедельника. Низкий поклон всем поминающим Дмитрия Андреевича!", - сказано в публикации.

Напомним, Дмитрий Достоевский скончался на 80-м году жизни. При жизни он занимался сохранением наследия своего предка - участвовал в различных конференциях.

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"