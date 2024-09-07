ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:03

Похороны правнука Достоевского пройдут на Смоленском кладбище 11 сентября

фото ЗакС политика Похороны правнука Достоевского пройдут на Смоленском кладбище 11 сентября

Похороны Дмитрия Достоевского, правнука писателя Федора Достоевского, пройдут 11 сентября в 12:00 часов, сообщается на его странице в социальной сети "ВКонтакте". Там же уточняется, что проводы пройдут в храме Смоленской иконы Божией матери на Смоленском кладбище Петербурга. 

"Информация будет подтверждена к вечеру понедельника. Низкий поклон всем поминающим Дмитрия Андреевича!", - сказано в публикации. 

Напомним, Дмитрий Достоевский скончался на 80-м году жизни. При жизни он занимался сохранением наследия своего предка - участвовал в различных конференциях. 

Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости7 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама