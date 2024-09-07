"Жалоб нет": Как голосуют в "Крестах"

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Трехдневное голосование по выборам губернатора проходит не только в помещениях школ, досуговых центрах или других доступных местах, но и в следственных изоляторах. Депутатов местных советов там не выбирают, зато губернаторов - сразу в 19 регионах. Корреспондент ЗАКС.Ру посетил, вероятно, один из самых закрытых избирательных участков в Петербурге - в СИЗО "Кресты".

В следственном изоляторе №1, известном как "Кресты", расположенном в Колпино, сейчас под стражей находится около четырех тысяч человек. Несмотря на достаточно ограниченное положение, они не лишены права принимать участие в выборах. Сейчас закон не позволяет голосовать только недееспособным и тем, кто был лишен свободы по приговору суда. В СИЗО же преимущественно содержатся те, в отношении кого следствие еще ведется, либо приговор еще не вступил в законную силу. Для реализации избирательных прав таких граждан на территории учреждения на период избирательной кампании работает специальная избирательная комиссия, которая состоит исключительно из работников ФСИН - людей с улицы или представителей политических партий туда не приглашают.

Подготовка к волеизъявлению граждан в СИЗО начинается с формирования списка потенциальных избирателей, "допущенных" до голосования в Петербурге - это зависит от места их регистрации. Список неоднократно перепроверяется перед днем голосования. У пребывающих в изоляторе постоянно меняется статус - некоторых этапируют в другие учреждения, у кого-то приговор вступил в силу, а кому-то, например, выбрали более мягкую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, либо просто выпустили. "Долгожители" в СИЗО бывают, однако в основном люди проводят взастенках от двух недель до трех лет, рассказали корреспонденту ЗАКС.Ру сотрудники изолятора. Человека, который провел бы тут пять лет и застал бы предыдущие губернаторские выборы, вспомнить не смогли. После составления примерного списка подследственным предлагают написать заявление о желании принять участие в голосовании. В этот раз о таких намерениях заявили порядка 1,3 человек.

В день выборов сотрудники "Крестов" проходят по этажам и собирают избирателей в небольшие группы. Обычно группы формируются с привязкой к конкретной камере - такие меры применяются, чтобы минимизировать контакты между арестованными. Передвигаются подследственные, кстати, без наручников. Как пояснили во ФСИН, подобные спецсредства применяются либо при конвоировании в суд, либо при острой необходимости. Например, если арестант начнет оказывать сопротивление или представлять угрозу для окружающих.

Когда группа избирателей добирается до нужного этажа, на котором расположен участок, их заводят в отдельный бокс - помещение с решеткой и скамейкой. Похожие есть в каждом отделе полиции. И уже из этого бокса по одному их проводят к избиркому. Сперва дают ознакомиться с информационными плакатами с данными о кандидатах, а потом уже подследственные получают бюллетень.

Чтобы получить бланк, требуется назвать лишь имя и дату рождения. Каких-либо документов или, скажем, номер камеры отдельно представлять не нужно. Дальнейший процесс выглядит как на любом другом участке. Та же кабинка для тайного голосования, та же урна. Даже предусмотрены места для наблюдателей. Правда, в этот раз следить за чистотой голосования желающих не нашлось. Да и целом интерес к выборам губернатора у "местных" не такой высокий, как во время президентской кампании, отмечают сотрудники учреждения.

Один из избирателей предусмотрительно поинтересовался у членов комиссии, нужно ли ему называть имя своего кандидата - его очень настойчиво попросили этого не делать. На выходе у арестованных обычно спрашивают:

- Жалобы есть по голосованию? - интересуется сотрудник ФСИН.

- Жалоб нет, - отвечает избиратель.

Подследственные в эксперименте

Для петербургских "Крестов" эти выборы проходят в обновленном формате. Теперь арестованные граждане с пропиской в других регионах смогли принять участие в своих "домашних" выборах. Их повели на участок в первый день трехдневного голосования. Голосовали за губернаторов сразу в 19 регионах: Башкоркостане, Калининградской, Курской и Мурманской областях, Сахалине и других субъектах. Порядок голосования для таких ситуаций был предложен Центризбиркомом в 2023 году. Тогда в качестве эксперимента новинку опробовали в Москве и Московской области. Теперь - и в Северной столице.

Считать голоса других регионов будет сама участковая комиссия в СИЗО, рассказала ЗАКС.Ру председатель ТИК №21 Светлана Возмителенко. Позже бюллетени будут доставлены в территориальный избирком, а цифры из итоговых протоколов отправятся в регионы по специальным каналам связи, не почтой.

- Подсчет голосов и оформление протокола будет проходить здесь. Избирательная комиссия до завершения времени голосования имеет право подвести итоги досрочно. Как только все 107 человек, которые могут реализовать свое право, проголосуют, комиссия подведет итоги, оформит протокол и привезет их сдавать в территориальную избирательную комиссию, - рассказала Возмителенко.

Воспользоваться "экстерриториальным" участком в следственном изоляторе вызвались 107 человек. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова в беседе с ЗАКС.Ру рассказала, что ожидала большего числа избирателей из других регионов, однако и это число проголосовавших считает достаточно показательным. Особенно ее впечатлила подкованность некоторых подследственных, которым не пришлось освежать в памяти биографии кандидатов.

- Некоторые подходили изучали [информационные плакаты], а некоторые сразу шли в избирательную комиссию, говоря: "Я знаю всех кандидатов, я знаю, за кого буду голосовать". То есть они заранее подготовились. Приятно, что у нас в "Крестах" находятся политически грамотные, морально устойчивые избиратели из других субъектов, - рассказала Агапитова.







Текст и фото: Константин Леньков