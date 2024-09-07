Брагин проголосовал на выборах

Кандидат в губернаторы Павел Брагин ("Зеленые") проголосовал утром 7 сентября на выборах. Помимо бюллетеня для выборов главы города политик также получил бюллетени на муниципальные выборы и на довыборы в Заксобрание по 18-му округу. Голосование состоялось на УИК №767 в лицее № 244.

В комментарии ЗАКС.Ру Брагин заявил, что выборы, по его оценке, проходят "спокойно" и что он не слышал от других кандидатов в губернаторы "каких-либо нареканий" в этой связи. Нынешнюю кампанию он расценивает как некий трамплин для "Зеленых" для будущих выборов.

— Нами была проделана огромная работа, это будет определенно хороший задел для будущих выборов в Законодательное собрание. Безусловно, у нас есть надежды и цели попасть в Государственную думу, а Санкт-Петербург как второй город по численности населения, безусловно, вносит огромную лепту в этом вопросе, — заявил кандидат.

Брагин позитивно оценил работу Общественной палаты в вопросе подготовки и выставления наблюдателей на выборы. "В целом оцениваю ситуацию как положительную, тенденции говорят о том, что у нас избирательное право развивается, люди более осознанно подходят к выборному процессу и это, безусловно, не может не радовать", — подытожил он.

Помимо губернаторских, Брагин также участвует в муниципальных выборах в МО "Ульянка", где он также был избран в 2019 году. Кандидатом в губернаторы он был зарегистрирован 2 июля.

Выборы в Петербурге стартовали 6 сентября, голосование продлится до 20:00 воскресенья, 8 сентября. Как прошел первый день, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру