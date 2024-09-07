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Новости 15:29

На выборах в Петербурге работают делегации международных электоральных экспертов

фото ЗакС политика На выборах в Петербурге работают делегации международных электоральных экспертов

На петербургские выборы приехали делегации международных электоральных экспертов из пяти стран, сообщил 7 сентября в своем Telegram-канале Максим Мейксин.

Он отметил, что гости посетили УИК в Невской ратуше, а также приняли участие в прямом включении с ЦИК. По словам Мейксина, эксперты "остались под большим впечатлением" от работы Центра общественного наблюдения.

Международные эксперты также должны были приехать на выборы в Москву. ТАСС 5 сентября писало со ссылкой на Мосгоризбирком, что в столице ожидали увидеть гостей из Малайзии, ЮАР, Филиппин, Мексики, Сьерра-Леоне и других государств.

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото: Telegram-канал Максима Мейксина


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