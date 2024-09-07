Омбудсмен Агапитова проверила работу трех закрытых избирательных участков

Петербургский уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова оценила организацию голосования на закрытых избирательных участках в Мариинской больнице, Психоневрологическом интернате №3 и Психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца, сообщили 7 сентября в пресс-службе омбудсмена. На этих участках высокая явка, больше 75%.

В пресс-службе отмечают, что в Мариинской больнице список избирателей формируется из желающих. Пациенты либо сами приходят в помещение УИК, либо, кто не может по состоянию здоровья, кладут бюллетень в переносную урну в своей палате. В первый день на этом участке проголосовало около 150 человек, всего ожидается 500 избирателей.

"Особенность подобных участков в учреждениях в том, что явка здесь обычно близка к 100% – ведь список изначально формируется из желающих и не приходят только те, кто вдруг передумал или, увы, умер – случается и такое", — говорится в сообщении.

Утверждается, что в Психоневрологическом интернате №3 к середине второго дня проголосовали почти все — 277 человек из 294 избирателей. В пресс-службе подчеркивают, что только на этом УИК из трех посещенных Агапитовой были наблюдатели. Один от политической партии, второй — от Общественной палаты Петербурга.

На третьем закрытом избирательном участке в психиатрической больнице пациенты не голосуют в помещении. Они делают свой выбор в отделениях. Врачи обходят эти помещения и для обеспечения приватности процесса носят с собой мобильную кабину для голосования, отмечают в пресс-службе. Явка там тоже высокая.

В избирательной комиссии на этом участке есть сотрудник больницы, который участвуют в организации выборов со времен СССР. По его словам, избирательный процесс с того времени "стал строже и сложнее".

Агапитова заявила, что у нее благоприятное впечатление от работы комиссии. "Как человека, недавно погруженного в эту специфику, меня с одной стороны удивляет то количество бюрократических процедур, которое проделывают члены комиссии. С другой стороны, я понимаю, что это необходимо для многоступенчатого контроля за законностью реализации избирательного права", — сказала она.

Напомним, в ряде медицинских учреждений наблюдается высокая явка. Например, в УИК № 1983 проголосовали абсолютно все избиратели.

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Петербурге