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Новости 19:57

Омбудсмен Агапитова проверила работу трех закрытых избирательных участков

фото ЗакС политика Омбудсмен Агапитова проверила работу трех закрытых избирательных участков

Петербургский уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова оценила организацию голосования на закрытых избирательных участках в Мариинской больнице, Психоневрологическом интернате №3 и Психиатрической больнице Святого Николая Чудотворца, сообщили 7 сентября в пресс-службе омбудсмена. На этих участках высокая явка, больше 75%.

В пресс-службе отмечают, что в Мариинской больнице список избирателей формируется из желающих. Пациенты либо сами приходят в помещение УИК, либо, кто не может по состоянию здоровья, кладут бюллетень в переносную урну в своей палате. В первый день на этом участке проголосовало около 150 человек, всего ожидается 500 избирателей. 

"Особенность подобных участков в учреждениях в том, что явка здесь обычно близка к 100% – ведь список изначально формируется из желающих и не приходят только те, кто вдруг передумал или, увы, умер – случается и такое", — говорится в сообщении.

Утверждается, что в Психоневрологическом интернате №3 к середине второго дня проголосовали почти все — 277 человек из 294 избирателей. В пресс-службе подчеркивают, что только на этом УИК из трех посещенных Агапитовой были наблюдатели. Один от политической партии, второй — от Общественной палаты Петербурга.

На третьем закрытом избирательном участке в психиатрической больнице пациенты не голосуют в помещении. Они делают свой выбор в отделениях. Врачи обходят эти помещения и для обеспечения приватности процесса носят с собой мобильную кабину для голосования, отмечают в пресс-службе. Явка там тоже высокая.

В избирательной комиссии на этом участке есть сотрудник больницы, который участвуют в организации выборов со времен СССР. По его словам, избирательный процесс с того времени "стал строже и сложнее". 

Агапитова заявила, что у нее благоприятное впечатление от работы комиссии. "Как человека, недавно погруженного в эту специфику, меня с одной стороны удивляет то количество бюрократических процедур, которое проделывают члены комиссии. С другой стороны, я понимаю, что это необходимо для многоступенчатого контроля за законностью реализации избирательного права", — сказала она. 

Напомним, в ряде медицинских учреждений наблюдается высокая явка. Например, в УИК № 1983 проголосовали абсолютно все избиратели.

В Петербурге начались трехдневные выборы губернатора и выборы депутатов в 110 муниципалитетах. Также проходят довыборы в Заксобрание по 18-му округу.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Петербурге


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