СК возбудил дело из-за отравления на избирательных участках в Петербурге

Пищевое отравление сотрудников участковых избирательных комиссий Адмиралтейского и Кировского районов, а также силовиков, обеспечивающих безопасность на участках, стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе петербургского Следкома вечером 7 сентября. Дело заведено по статье об оказании услуг, не овечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК).

Предполагаемым источником отравления стала готовая пищевая продукция на избирательных участках в Адмиралтейском и Кировском районах города. После ее употребления гражданам потребовалась помощь врачей. Сколько именно человек обратились к медикам - в СК не уточнили.

Сейчас правоохранители осматривают места происшествия и проводят обыски. Также они выясняют детали произошедшего и ищут причастных к преступлению.

Ранее "Фонтанка" писала, что плохое самочувствие испытали не менее десяти человек, которые питались на избирательных участках. Пострадавшие есть на минимум на семи УИК. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии о случившимся в курсе. По данным издания, два человека госпитализированы.

Константин Леньков / Кадр из видео Следственного комитета