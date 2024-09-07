В Горизбиркоме подтвердили факт отравления на участках в Адмиралтейском районе

Петербургская избирательная комиссия в курсе случаев пищевого отравления на избирательных участках в Адмиралтейском районе, заявил 7 сентября член ГИК Юрий Кузьмин на брифинге в медиацентре "Выборы-2024". По его словам, на процесс голосования это никак не повлияло.

— Такая информация есть. Мы располагаем информацией о том, что ни один избирательный участок, ни одна избирательная комиссия в Адмиралтейском районе не прекратила сейчас свою работу. Всё работает, голосование идет в штатном режиме. Что касается случае отравления, они там единичные, как мы это понимаем, —заявил Кузьмин.

Член ГИК также отметил, что подобный инцидент не совсем относится к сфере компетенции избирательной комиссии. По его мнению, разбираться с этим должны надзорные органы, а возможно, что и правоохранители.

Ранее "Фонтанка" сообщила о том, что по меньшей мере 10 человек отравились на УИК Адмиралтейского района. По информации издания, в семи избирательных участках пострадали члены комиссий, охранники и полицейские. По меньшей мере, двоим потребовалась госпитализация, утверждает онлайн-СМИ.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру