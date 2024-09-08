Самый популярный новый автомобиль у петербуржцев - Lada Granta

Самым популярным новым автомобилем у жителей Петербурга и Ленинградской области в августе 2024 года стала Lada Granta, пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на данные "Авито Авто". Согласно исследованию, доля востребованности данной машины составляет 4,9%.

На втором и третьем месте по спросу тоже автомобили Lada. Это Niva Legend (3,9%) и Vesta (3,5%). Также 3,5% у Haval Jolion. В исследовании компании сказано, что самая востребованная марка машин - ВАЗ с долей 16,1%. На втором месте Haval (9,2%), третьем - Geely (8,2%).

"В сегменте новых авто марки и модели китайских производителей продолжают входить в число лидеров по спросу. Однако им пока так и не удаётся в общероссийских масштабах вытеснить с первого места ВАЗ (LADA) — предложение на отечественные автомобили всё ещё гораздо более привлекательно для тех, для кого цена является определяющим фактором при выборе", - приводит издание слова руководителя по продажам новых автомобилей в Авито Артёма Хомутинникова.

Напомним, ранее петербургский комитет по государственному заказу разместил заявку на покупку 20 автомобилей. Максимальная цена указана на уровне 50 млн рублей.

Фото из материалов официального сайта Lada