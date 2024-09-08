Политолог Солонников предположил некие "сложности" во второй половине дня

По итогам первых двух дней проблем с наблюдением в Петербурге нет, заявил 8 сентября политолог Дмитрий Солонников на брифинге в медиацентре "Выборы-2024". В то же время он допустил возникновение неких "сложностей" в воскресенье.

— Мы все помним, что были сообщения о том, что именно во второй половине дня воскресенья могут быть какие-то сложности. Поэтому не расслабляемся, несмотря на то, что первые два дня прошли спокойно, сегодня все в боевой готовности, ждем, как будет проходить голосование, — заявил спикер.

Какие именно сложности имелись в виду, политолог уточнять не стал. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру об истории с возможным увозом председателя и секретаря УИК № 2328 в отдел полиции минувшей ночью он заявил, что сообщений об этом в Центр общественного наблюдения не поступало.

— Ну это мы будем разбираться, но опять же, это заявление к нам в ЦОН не поступало, мы работаем с теми заявлениями, которые есть, — ответил Солонников. — Если у нас будет такая информация, мы ее, конечно, будем внимательно отрабатывать.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру