Из-за отравлений на избирательных участках к врачам обратились около 30 человек

Следственный комитет выявил множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм в помещениях, где производились готовые обеды для сотрудников участковых избирательных комиссий и сотрудников полиции, которые следили за порядком в дни голосования. Деятельность предприятия-производителя временно приостановлена, сообщили в СК 8 сентября. По данным ведомства, в медучреждения обратились около 30 человек.

Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и причастных лиц.

"Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе причин и условий, повлекших указанные последствия, а также лиц причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении СК.

Напомним, уголовное дело по статье о оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК) было возбуждено накануне по факту отравления работников УИК в Адмиралтейском и Кировском районах.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру