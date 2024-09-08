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Новости 11:09

На рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело по иноагентской статье

фото ЗакС политика На рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело по иноагентской статье

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело на рэпера Моргенштерна* (настоящее имя Алишер Валеев*) по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента (ч.2 ст.330.1 УК РФ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. 

По версии следствия, Моргенштерн* опубликовал в одном из мессенджеров и на видеохостинге материалы без пометки своего статуса иноагента. Это произошло не позднее 21 марта 2024, уточнили в СК. Ведомство рассматривает вопрос об объявлении рэпера в розыск. 

Напомним, Моргенштерн* в ноябре 2021 года покинул Россию. Ранее московский суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки о статусе иноагента. 

 

*Минюст внес Алишера Валеева (Моргенштерна) в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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