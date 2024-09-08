На рэпера Моргенштерна* завели уголовное дело по иноагентской статье

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело на рэпера Моргенштерна* (настоящее имя Алишер Валеев*) по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента (ч.2 ст.330.1 УК РФ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По версии следствия, Моргенштерн* опубликовал в одном из мессенджеров и на видеохостинге материалы без пометки своего статуса иноагента. Это произошло не позднее 21 марта 2024, уточнили в СК. Ведомство рассматривает вопрос об объявлении рэпера в розыск.

Напомним, Моргенштерн* в ноябре 2021 года покинул Россию. Ранее московский суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей за отсутствие маркировки о статусе иноагента.

*Минюст внес Алишера Валеева (Моргенштерна) в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру