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Новости 11:05

Моргенштерна* оштрафовали по "иноагентскому" протоколу

фото ЗакС политика Моргенштерна* оштрафовали по "иноагентскому" протоколу

Столичный суд назначил штраф в размере 45 тысяч рублей эмигрировавшему рэперу Моргенштерну*. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Знаменитость сочли виновной в несоблюдении законодательства об иноагентах (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). По всей видимости, рэпер не маркировал свои ролики и посты должным образом. Это не первый подобный протокол, оформленный на него.

На прошлой неделе стало известно, что Моргенштерну* может грозить уголовное преследование. Причина состоит в израильском паспорте, о наличии которого он не проинформировал российские органы власти. 

*Минюст внес Алишера Моргенштерна в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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