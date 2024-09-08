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Новости 11:27

Памфилова рассказала о продолжении атак на ресурсы ЦИК в интернете

фото ЗакС политика Памфилова рассказала о продолжении атак на ресурсы ЦИК в интернете

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что заблокировано около 150 тысяч опасных воздействий на интернет-ресурсы комиссии . Об этом глава ЦИК сказала во время брифинга 8 сентября, передает ТАСС

"Что касается самого портала ЦИК, то с начала работы информационного центра 5 сентября по сей момент средствами защиты заблокированы уже порядка 150 тыс. потенциально опасных воздействий. <...> Из них уже около 3 тыс. - это воздействие высокого уровня критичности", - цитирует Памфилову ТАСС.

Напомним, во время президентских выборов в марте 2024 года Памфилова также сообщала об атаках на ресурсы ЦИК. По ее словам, также фиксировались воздействия на портал дистанционного электронного голосования. 

Фото: ЗАКС.Ру


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