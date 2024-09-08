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Новости 12:18

Памфилова: Надо было помочь с регистрацией кандидату-участнику СВО Быкову

фото ЗакС политика Памфилова: Надо было помочь с регистрацией кандидату-участнику СВО Быкову

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что у территориальной комиссии Петербурга не было оснований для регистрации в качестве кандидата в муниципальные депутаты МО "Адмиралтейский округ" Виктора Быкова. Об этом она сказала на брифинге ЦИК 8 сентября.

- У нас особое трепетное отношение ко всем участникам СВО. И, конечно, я поручила самым тщательным образом разобраться с этим случаем. Но тут, действительно... Или надо было помочь ему как следует тем, кто предлагал ему выдвигаться. Но не было ни одного основания для его регистрации, - сказала Памфилова.

Она отметила, что во время выборов в Законодательное собрание Петербурга в 2021 году Быков сменил фамилию и стал одним из тройников выдвинувшегося на новый срок парламентария от "Яблока" Бориса Вишневского*. 

После кампании 2021 года Быков был в зоне СВО в составе добровольческого батальона "БАРС-19". Летом 2024 года он подал документы для участия в выборах в МО "Адмиралтейский округ", но ему отказали в регистрации. Через суд Быков добился отмены решения, но в избиркоме ему снова отказали в регистрации

 

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру


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