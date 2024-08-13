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Муниципал 19:11

Виктора Быкова снова сняли с выборов в МО "Адмиралтейский округ"

фото ЗакС политика Виктора Быкова снова сняли с выборов в МО "Адмиралтейский округ"

Члены территориальной избирательной комиссии №1 на заседании 12 августа приняли решение об отказе в регистрации в качестве кандидата Виктору Быкову, действующему депутату МО "№78", выяснил ЗАКС.Ру. Это вторая попытка ТИК отстранить самовыдвиженца от выборов. В первый раз отказ комиссии он смог оспорить через суд. 

Поводом для отказа стали подписи Быкова, которые он собрал среди избирателей в поддержку своего выдвижения. Комиссия обнаружила недостатки в 12 из 14 автографов. Ранее ТИК не предъявляла претензий к подписным листам Быкова. 

В первый раз ТИК №1 отказалась регистрировать самовыдвиженца 19 июля. Тогда основанием для недопуска якобы стало то, что он предоставил данные на электронном носителе в неверном формате. Через суд Быкову удалось добиться пересмотра решения. 

Быков был депутатом с 2004 года. Избирался в МО "Коломна", МО "Екатерингофский" и других муниципалитетах. Считался человеком из окружения депутата Сергея Соловьева, до того как тот перешел из городского парламента в Государственную думу. В 2021 году Быков пытался избраться в Заксобрание. На выборы он шел под фамилией Вишневский. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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