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Новости 13:36

В ЦИК рассказали о якобы мешающих выборам представителях партий

фото ЗакС политика В ЦИК рассказали о якобы мешающих выборам представителях партий

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что зафиксировано более 60 инцидентов, когда представители партий якобы мешали работе избирательных комиссий. Об этом она рассказала на брифинге ЦИК 8 сентября, передает "Интерфакс".

"Мы зафиксировали минимальное их количество. С другой стороны, у нас как никогда увеличилось количество инцидентов с представителями наших партий. У нас уже сейчас имеется информация о более чем 60 таких инцидентах в не более десятка регионах", - сказала Памфилова.

Больше всего таких инцидентов произошло в Севастополе, Псковской и Самарской областях. Участниками были партийные функционеры разной величины: в частности, депутаты региональных заксобраний и Госдумы. 

Памфилова отдельно обратила внимание на ситуацию в Брянской области. Председатель избиркома региона Елена Анненкова сообщила, что представители КПРФ якобы "требуют незаконное предоставление персональных данных", "вводят в заблуждение, пишут недостоверные жалобы". 

Напомним, накануне Памфилова поручила направить обращение лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Причина - распространение коммунистами якобы нарушающих закон методичек.  

Фото: ЗАКС.Ру


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