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Новости 13:54

ГИК: Председатель УИК №2328 вернулся на участок ночью за забытым телефоном

фото ЗакС политика ГИК: Председатель УИК №2328 вернулся на участок ночью за забытым телефоном

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин сообщил, что ГИК разобрался в ситуации с присутствием председатель и секретаря УИК №2328 на избирательном участке ночью. Об этом он сказал на брифинге днем 8 сентября, пишет "Фонтанка".

"Мы все проверили вместе с ТИКом. Действительно председатель в избиркоме забыл телефон", - сказал Кузьмин. 

Он добавил, что на место была вызвана полиция. После беседы членов УИК отпустили, уточнил член ГИК.

"Конфликта не было. Это жизнь", - отметил представитель Горизбиркома.

Кузьмин отметил, что инцидент никак не повлиял на избирательный процесс, сообщили в медиацентре "Выборы". 

Напомним, в ночь на 8 сентября кандидаты в муниципальные депутаты МО "Сосновая поляна" обнаружили, что председатель и секретарь УИК №2328 прошли в здание школы с избиркомом около 21:30 часов. Они вызвали полицию, которая отвезла членов комиссии в отдел. 

Telegram-канал "Наблюдатели Петербурга" со ссылкой на кандидата в депутаты ЗакСа по 18-ому округу Александра Михайлова сообщил, что члены УИК объясняли свое присутствие ночью на участке забытым телефоном. Представитель полиции на это якобы поинтересовался: "Так зачем же вы прятались от полиции в бассейне?", пишут наблюдатели.

Фото: ЗАКС.Ру


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