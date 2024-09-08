Зюганов назвал чепухой претензии к КПРФ на выборах в Брянской области

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал чепухой информацию о том, что представители его партии якобы пытаются дестабилизировать ситуацию на выборах в Брянской области. Слова политика передает ТАСС.

По мнению Зюганова, дестабилизацией занимаются некие недобросовестные чиновники. Представители же КПРФ следят за соблюдением законов на голосовании.

"Обстановку в Брянской области дестабилизируют чиновники, которые не выполняют ни конституцию, ни закон, и которые превращают выборы в неясно что. <…> А когда местные чиновники не дают возможность нормально проголосовать людям, тогда и присылают эти глупые жалобы. <...> Мы вынуждены туда послать людей для того, чтобы смотреть и проверять," - сказал Зюганов.

Он добавил, что КПРФ предлагала "Единой России" создать совместную комиссию про проверке нарушений во время голосования, но единороссы отказались. Поэтому коммунисты послали группу в регион, которая должна всё проверять, уточнил Зюганов.

Напомним, ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что представители партий мешают проведению выборов. В качестве примера она привела ситуацию в Брянской области.

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