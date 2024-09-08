Беглов и Бельский возложили венки в память о жертвах блокады Ленинграда

В Петербурге почтили память жертв блокады Ленинграда на Пискаревском мемориальном кладбище, об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан возложил венок от главы государства. Также от петербуржцев венки возложили губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский и представители различных организаций.

Венки возложили также другие представители правительства и парламента города, представители Конституционного суда России, Государственной думы и так далее.

В Смольном напомнили, что церемонии возложения цветов и венков проводятся и на других мемориальных кладбищах города.

Напомним, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в телеграме руководству Петербурга написала, что Ленинград одержал величайшую военную и моральную победу над фашизмом.

Фото: пресс-служба Смольного