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Новости 16:12

Явка на губернаторских выборах в Петербурге достигла 32,28%

фото ЗакС политика Явка на губернаторских выборах в Петербурге достигла 32,28%

По состоянию на 15:00 8 сентября явка на выборах губернатора Петербурга составила 32,28%. На избирательных участках побывали уже 1,25 млн горожан. Данные от Горизбиркома сообщили в Telegram-канале "Медацентр "Выборы-2024".

На довыборах депутата Законодательного собрания по 18-му округу  проголосовало 33,7 тысячи жителей Красносельского и Кировского районов. Явка таким образом составила 21,28%.

На муниципальных выборах, как сообщил в своем Telegram-канале глава Горизбиркома Максим Мейксин, явка достигла 27,02%.

Избирательные участки в Петербурге работают с 6 сентября. Сегодня, 8 сентября, в 20:00 голосование завершится. На этих выборах петербуржцы выбирают губернатора, муниципальных депутатов и депутата Законодательного собрания по 18-му округу. 

 

фото ЗАКС.Ру


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